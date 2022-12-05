مؤسسة النفط تناقش استئناف نشاط الشركة “البولندية” الاستكشافي في ليبيا

عقدت إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية، اليوم الاثنين، اجتماعاً فنيـاً مـع مسؤولي الشركة “البولندية” للنفط والغاز، تواصلاً للاجتماعات الفنية السنوية المنعقدة بين المؤسسة والشركات الأجنبية المشاركة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022 والبرامج المقترحة للعام 2023.

واستعرضت الشركة البولندية في الاجتماع برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، كما تم التطرق لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

حضر الاجتماع عن مؤسسة النفط الليبية مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ، وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف، وعن الشركة “البولندية” حضر نائب المدير العام الشركة فرع ليبيا، إبراهيم الشريف، وأخصائي جيولوجي عمليات، عثمان بن سعيد، وعبر الدائرة المغلقة المدير العام للشركة شيمون دجيفاكوفسكي، ومدير إدارة الاستكشاف آنا باسيكوفيتش، وعدد من المختصين.

يشار إلى أن المؤسسة تعقد كل عام سلسلة من الاجتماعات الفنية مع شركاتها المملوكة والشركات الأجنبية المشاركة، لمتابعة سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في سير عمليات الإنتاج .

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