شركة “بي جي بي” الصينية تبدي استعدادها لاستئناف نشاطها النفطي في ليبيا

بحث عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، مع مدير فرع شركة “بي جي بي”، يانغ يان جون، والوفد المصاحب له، استئناف نشاط الشركة في ليبيا.

وأبدت الشركة الصينية، رغبتها في العودة للعمل مجددا في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن، مؤكدة الشروع في إجراءات إعادة فتح مكتبها في ليبيا.

وحسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للإنتاج والصحة والسلامة والبيئة والمعلومات الفنية أحمد عمار، إضافة إلى مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة “ناجيكو”.

وتواجدت شركة “بي جي بي” في عدة مواقع في ليبيا قبل العام 2011، حيث كانت أبرز أعمالها في منطقة امتياز بمنطقة مساك جنوب غرب أوباري، والتي انطلق العمل بها في العام 2005.