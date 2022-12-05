حفتر: الأوضاع في طرابلس تدفعنا لرسم خارطة جديدة لليبيا

بعد اليأس من دخولها، قال قائد قوات الكرامة خليفة بلقاسم حفتر، إن الأوضاع في طرابلس تدفعنا لاتخاذ قرار رسم خارطة جديدة لليبيا، وإدارة شؤوننا في مناطقنا الآمنة بمعزل عنها.

وأضاف في كلمته أمام أهالي أجدابيا بالمدينة الرياضية اليوم الإثنين: عندما يقرر العسكريون الانقلاب على المسار الديمقراطي لن تستطيع قوة الوقوف في طريقهم.

وتابع: اا يمكن انتزاع حق المشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية من العسكريين وهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن.

وواصل: نرى اليوم المتشبثين بالسلطة والمعرقلين للمسار الديمقراطي ممن لا ينتمون للمؤسسة العسكرية.