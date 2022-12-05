الوحدة الوطنية ترفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

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أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز.

ودعا مجلس الوزراء الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

وأكد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم وتوفير بيئة عمل آمنة للشركات.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و208 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات بلغ كذلك خلال نفس الفترة 52 ألف برميل.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بما يصل إلى 2 بالمئة، اليوم الإثنين، بعد أن حافظت دول أوبك + على استقرار أهدافها الإنتاجية قبل حظر الاتحاد الأوروبي وفرض سقف لأسعار النفط الخام الروسي.