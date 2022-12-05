اللجنة الوزارية المشكّلة من باشاغا والخاصة بدراسة المشاريع الإسكانية المتوقفة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا والخاصة بدراسة المشاريع الإسكانية المتوقفة والمبرمة مع الشركات المنفذة لمشروعي “20000” وحدة سكنية و “5000” وحدة سكنية ، الاثنين اجتماعها الأول بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة علي فرج القطراني، وبحضور أعضاء اللجنة وزراء الأشغال العامة والكهرباء والطاقات المتجددة والاستثمار والمواصلات والاتصالات والمعلوماتية والموارد المائية والعمل والتأهيل ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية .

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الدراسة الفنية والقانونية للمشروعين المذكورين والوقوف على تفاصيلهما ونسب الإنجاز فيها والعراقيل التي حالت دون استكمالهما، إيمانًا من الحكومة الليبية بضرورة إيجاد بدائل لإعادة البناء وحلحلة النقص الكبير في الوحدات السكنية في عموم البلاد .