مالية باشاغا توجه المركزي بتجميد حسابات لجنة إعادة إعمار بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2022

وجه أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا محافظ المصرف المركزي المكلف بتجميد الصرف من الحسابات المصرفية الخاصة بلجنة إعادة إعمار بنغازي لفتحها دون إذن من وزارة التخطيط والمالية وحرصًا على المال العام.

وأشار الوزير إلى فتح حسابين مصرفيين لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي خاصين بلجنة إعمار بنغازي دون صدور إذن بفتحهما من طرف وزارة التخطيط أو تخويل من يتولى التوقيع عليها كما تقضي بذلك التشريعات السارية بالخصوص وهما الأول حساب رقم 50116 والثاني حساب رقم 50385 .

ودعا الوزير المصرف إلى ضرورة تجميد الصرف من الحسابين المذكورين إلى حين إخطاره بإشعار آخر حتى يتسنى للوزارة تصحيح الوضع بما يتوافق والتشريعات النافذة وتفعيلا للدور الذي يمكن أن يؤديه مصرف ليبيا المركزي في سبيل تمكين الوزارة من تنفيذ الاختصاصات المتعلقة بمراقبة حركة الحسابات الحكومية المفتوحة وضبط الصرف منها