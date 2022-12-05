حفتر: سلوك المجموعات المسلحة ألحق بليبيا وشعبها ضررا بالغا وعرقل مساعي لم الشمل

العنوان-إجدابيا

دعا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، المجموعات المسلحة إلى التخلي عن سلوكها الذي أضر بليبيا وأعاق بناء الدولة، معربا عن ثقته بأن يفتح الليبيون أمام تلك المجموعات أبواب العمل للمشاركة في نهضة البلاد وتقدمها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهالي في مدينة أجدابيا التي زارها، اليوم الإثنين، من جولاتها التي بدأها في الأيام الماضية لعدد من المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا.

وقال المشير حفتر إن “على المجموعات المسلحة أن تبدي استعدادها للتخلي عن سلاحها وامتلاك الشجاعة والوطنية لتلك الغاية، والتخلي عن سلوكها الذي ألحق بليبيا وشعبها ضررا بالغا وعرقل مساعي لم الشمل وبناء الدولة”.

وأعرب المشير حفتر عن ثقته بأن الليبيين سيفتحون أمام تلك المجموعات المسلحة أبواب العمل الشريف للمشاركة الفاعلة في نهضة وتقدم البلاد، وذلك بعدما هاجم السياسيين متهما إياهم بالتشبث بالسلطة وعدم مراعاة إرادة الليبيين.

أكد المشير حفتر أنه “لا يمكن لأحد منع العسكريين من حقوقهم الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية”، معتبرا أن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في العملية السياسية.

وقال المشير حفتر “لو أن في نية العسكريين ضباطًا وجنودًا الانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم وتنيهم عن ذلك”.