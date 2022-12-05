اتفاق من 3 نقاط بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول ليبيا

أفضى الاجتماع السنوي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى اتفاق الجانبيْن على 3 نقاط بشأن الوضع في ليبيـا يتقدّمها التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار ودعم جهود التسوية السياسية والتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الإثنين، في ختام المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المنعقد في مقرّ الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأولى الطرفان في البيان الذي حمل 23 نقطة، أهمية للوضع في ليبيـا، بعد ما أشار إلى اتفاق فقي وغوتيريش على مواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الليبييـن للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز تنفيذه.

كما اتفقا كذلك على مواصلة دعم العملية السياسية الجارية التي يملكها ويقودها الليبيـون والتي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية.