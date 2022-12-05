الشركات الطبية تطالب حكومة الدبيبة المنتهية بدفع مستحقاتها

طالب اتحاد الشركات الطبية الوطنية، حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بدفع مستحقاتهم خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها الاتحاد بمقر وزارة الصحة في طرابلس، حيث أدان منظمو الوقفة ما يتعرضون له من ظلم وامتهان كرامة من قبل الحكومة وعدم إيفائها بوعودها لسداد التزامات الشركات الوطنية وتسوية أوضاعها.

كما استنكر الاتحاد سعي الدبيبة لسداد التزامات الشركات والمصحات المستحقة لدول الجوار متناسين بذلك حقوقهم وتجاهلها كأن لم تكن.