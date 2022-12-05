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الحصادي: التداول السلمي على السلطة قيمة من قيم ثورة فبراير

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي إن التداول السلمي على السلطة قيمة من قيم ثورة فبراير.

وأضاف الحصادي، في تصريحات صحفية، أن نتائج جلسة اليوم تمثل دعماً للتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

ولفت إلى أن نتائج جلسة اليوم الإثنين تقطع للطريق على التدخل الخارجي السلبي في الأزمة الليبية.

وتابع: ”ما تم التوافق عليه هو من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت”.

واستطرد: ”ما تم التوافق عليه سيمكننا من تجديد الشرعية وترسيخ للمسار الديمقراطي بالتداول السلمي على السلطة الذي يعد قيمة من قيم ثورة فبراير”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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