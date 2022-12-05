الزايدي: توريد أدوية مجهولة المصدر جريمة من جرائم الإبادة الجماعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2022

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي إلى تحصين بعض الأدوية والمستلزمات الطبية ضد الفساد لما يشكله التلاعب في توريدها من مصادر غير صحيحة من خطر شديد على صحة الجميع.

وحذر الزايدي في تدوينة على فيسبوك من توريد أدوية من مصادر مشبوهة، خاصة التطعيمات وأدوية الاورام والسكر والضغط، والأعصاب والتخدير والسيولة والمناعة، وكافة المواد والمستلزمات التي تزرع في الجسم، بالإضافة إلى الأجهزة التشخيصية.

وقال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية إنه ينبغي أن يكون التوريد من المصنعين وبمواصفات عالية ورقابة صارمة، لعدم وجود قدرة وضمانة على التأكد من فعالية المركبات الدوائية من جهات غير أصلية ومن دول ينتشر فيها الغش على نطاق واسع.

وطالب الزايدي، من الجميع وأولهم الأطباء والعناصر الطبية المساعدة والصيادلة، “الامتناع عن وصفها وإعطائها للمرضى، وعدم عرضها في الصيدليات، ومن لم يفعل ذلك فهو مشارك قانونيا وأخلاقيا في جريمة تعد من جرائم الإبادة الجماعية” حسب قوله.