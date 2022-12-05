الدبيبة: دور فرنسا في دعم الانتخابات.. مهم

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين في مكتبه، السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش”؛ لمناقشة الوضع الإقتصادي والسياسي.

بحث اللقاء اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.

أكد الدبيبة على أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الإنتخابات باعتباره الخيار الوحيد للشعب الليبي، وفق قوله.

وفي ختام اللقاء، أشاد الدبيبة بانعقاد اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.