الوطنية للنفط تدعو شركات النفط العالمية رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها

العنوان – طرابلس

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وأعلنت المؤسسة ترحيبها بالشركات لاستئناف كافة عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوة تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير.

وذكرت المؤسسة أن هذا الوضع أدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.