أعلنت وزارة المالية بالحكومة المنتهية أن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 88,887,384,426 دينار.

وأكدت وزارة المالية في تقرير الإفصاح والشفافية العامة أن قيمة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بلغ 41,912,486,780 دينار كما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 8,014,532,286 دينار كما بلغت قيمة نفقات مشروعات وبرامج التنمية 687,017,672 دينار كما بلغت نفقات الدعم 19,031,701,856 دينار وبذلك بلغ إجمالي قيمة النفقات العامة الممولة 69,645,738,594 دينار.

وبلغت قيمة تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط 19,241,645,832 دينار.