أعلنت وزارة المالية بالحكومة المنتهية أن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 88,887,384,426 دينار.
وأكدت وزارة المالية في تقرير الإفصاح والشفافية العامة أن قيمة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بلغ 41,912,486,780 دينار كما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 8,014,532,286 دينار كما بلغت قيمة نفقات مشروعات وبرامج التنمية 687,017,672 دينار كما بلغت نفقات الدعم 19,031,701,856 دينار وبذلك بلغ إجمالي قيمة النفقات العامة الممولة 69,645,738,594 دينار.
وبلغت قيمة تمويل الترتيبات المالية المؤقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط 19,241,645,832 دينار.
كما أعلنت المالية المنتهية أن إجمالي الموارد المالية المحققة في ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 93,728,707,948 دينار.
وأكدت المالية المنتهية في تقرير الإفصاح والشفافية العامة أن الإيرادات النفطية ومشتقاتها بلغت 90,325,014,275 دينار كما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 2,459,675,908 دينار وبلغت فيمة بواقي الأرصدة عن حسابات سنوية سابقة 944,017,765 دينار.
وأشارت وزارة المالية المنتهية إلى أن إيرادات مبيعات النفط ومشتقاته بلغت 66,919,600,000 دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب والأتاوات على الشركات النفطية 23,405,414,275 دينار.
وقدرت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 1,423,092,890 دينار وبلغت إيرادات رسوم الجمارك 232,449,270 دينار وبلغت إيرادات الاتصالات 329,538,885 دينار وبلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي صفر كما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 204,996,240 وبلغت رسوم الخدمات وغيرها 269,598,623 دينار .
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