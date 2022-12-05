حمّاد يخاطب «محافظ بنغازي» بتجميد الصرف من حسابي لجنة إعمار بنغازي

خاطب أسامة سعد حماد وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان، محافظ ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، مرعي البرعصي، بضرورة تجميد الصرف من الحسابين الخاصين بلجنة إعمار بنغازي.

وبحسب الخطاب الموجه إلى المحافظ المكلف، فإنه نظراً لفتح حسابين المصرفين لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي الخاصين بلجنة إعمار بنغازي دون صدور أذن بفتحهما من طرف وزارة التخطيط والمالية أو تخويل من يتولى التوقيع عليهما كما تقضي بذلك التشريعات السارية بالخصوص واستمرار الصرف منهما، وهما الأول حساب رقم 50116، والثاني حساب رقم 50385″.

وأضاف الخطاب:” تفعيلاً للدور الذي يؤديه مصرف ليبيا المركزي في سبيل تمكين هذه الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المتعلقة بمراقبة حركة الحسابات الحكومية المفتوحة وضبط الصرف منها”.

وتابع الخطاب:” عليه وجب مخاطبتكم إلى ضرورة قيام المصرف بتجميد الصرف من الحسابين المذكورين إلى حين إخطاركم بإشعار آخر، حتى يتثنى لنا تصحيح الوضع بما يتوافق مع التشريعات النافذة”.

واختتم حماد، خطابه، قائلاً:” للأهمية نأمل التفضل بالالتزام والتفضل بالتنفيذ حفاظا على المال العام”.