وليد اللافي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات

ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية “وليد اللافي “، اجتماع اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، وفقا لبيان صادر عن منصة حكومتنا عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وجاء الاجتماع بحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان رئاسة الوزراء، ووكلاء وزارتي التربية والتعليم والشباب، ورئيس هيئة المعلومات، ومدير الشركة القابضة للاتصالات، والناطق باسم مجلس الوزراء.

كما ناقش الاجتماع، حزمة من المقترحات والبرامج والفعاليات التي ستُنفذها خلال الأيام القادمة، وزاراتُ الخارجية والشباب والتربية والتعليم، وهيئة المعلومات، ومصلحة الأحوال المدنية، وتهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في دعم الانتخابات، وإشراك شرائح متنوعة من الشعب في العملية الانتخابية.