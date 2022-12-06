وزير الصحة يتفقّد أوضاع القطاع بالجغبوب

تفقّد وزير الصحة بالحكومة الدكتور عثمان عبد الجليل، أوضاع القطاع الصحي في منطقة الجغبوب شرقي البلاد، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية؛ للاطلاع على احتياجات وإمكانات المرافق الطبية في مدن ومناطق البلاد.

ووفقًا لوزارة الصحة، اجتمع الوزير مع مسؤولي القطاع بالفرع البلدي الجغبوب، بحضور أعيان المنطقة؛ لمناقشة سير عمل الخدمات الصحية، وسبل حل المشكلات الفنية واللوجستية؛ لتقديم الخدمات لأهالي وسكّان المنطقة، خاصة وأنها تفصلها مسافة بعيدة عن مدينة طبرق.

وأضافت وزارة الصحة، أنه ومن خلال هذا الاجتماع أكد عبد الجليل سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة كافة، أبرزها تجهيز غرف للعناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ وتوفير المشغلات والأجهزة الطبية وتطعيمات حديثي الولادة والفئات العمرية والأمصال، فضلا عن النظر في عقود العاملين بالقطاع خاصةً الأطباء الأجانب والزائرين، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بشكل عاجل، وسيارة لنقل الجثامين باعتبار المنطقة منطقة عبور، والعمل على صيانة المباني ومراكز إيواء المرضى وتجهيزها.

وأشاد عبد الجليل بجهود مسؤولي القطاع الصحي بالمنطقة؛ لاستمرارهم في تقديم الرعاية الصحية الأولية على الرغم من قلة الإمكانات، مشيرًا إلى أن خطة وزارة الصحة تتمثل في توطين العلاج وتوفيره في مختلف المناطق؛ حتى لا يتكبد المواطنين مشقّة السفر لمدن أخرى لتلقي الرعاية الصحية.