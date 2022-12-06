المنظمة الدولية للهجرة: إعادة 21457 مهاجراً إلى ليبيا في 2022

قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إنه تم إنقاذ 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم خلال الأسبوع الماضي..

وأضافت المنظمة في بيان لها “في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022، تم اعتراض 633 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا“.

وأشارت إلى أنه، تم منذ بداية العام 2022، إنقاذ ما مجموعه 21457 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، من بينهم 1089 امرأة و 678 طفلا.

كما ذكرت المنظمة أن 517 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم وفقد 830 آخرون قبالة الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام.

وفي عام 2021، تم إنقاذ ما مجموعه 32425 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا.