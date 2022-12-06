النائب العام: حبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية سيراليون

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أ النيابة العامة تُجري تدابير قضائية؛ لتحقيق سلوكات مؤثمة أتاها القائم، السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية سيراليون.

وأوضح أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها.

وأضاف المكتب أنه استقرَّ لدى المحقق وجاهة الأدلة، واستنبط منها رجحان صحة ارتكاب المسؤول لواقعات تربُّح غير مشروع.

واشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم تعمَّد مخالفة الفروض المسلكيَّة بمَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به؛ حتى انفصمت رابطة الأخير بإدارة الحسابات المصرفية.

وذكر أنه ترتب عن الامر أن استيسرَ المسؤول سحب عشرات الآلاف من النقد الأجنبي عقب انقطاع صلته بإطار البعثة الوظيفي.

وبين مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول واتهامه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.