النويري والنائب العام يبحثان سبل تنسيق جهود مكافحة الفساد

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‎‎‏” فوزي النويري ” بمكتبه في مقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، النائب العام المستشار “الصديق الصور”.

وأفاد بيان صادر مجلس النواب، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعة ودعم جهود النائب العام في مكافحة الفساد والوقوف على أهم القضايا التي تمس المال العام ودعم القوانين والتشريعات خدمةً للصالح العام وضرورة وضعها موضع التنفيذ.

وبحسب البيان، فإن اللقاء، تم خلاله مناقشة الأُطر المُشتركة لتنسيق الجهود بين كافة السلطات لمكافحة الفساد بما في ذلك دور السلطة التشريعية من خلال الأجهزة الرقابية التابعة للمجلس.