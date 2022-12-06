أبوجناح يبحث مصير المشروعات الخدمية في الجنوب

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رمضان أبو جناح اجتماعا مع وزراء ووكلاء وزراء عن المنطقة الجنوبية بحضور رئيس مجلس مشايخ وأعيان فزان.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاجتماع بحث الموقف العام للمشروعات بالمنطقة الجنوبية والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذها وألولويات التنفيذ واقتراح السبل اللازمة لمعالجتها والاستفادة بما ستخصصه حكومة الدبيبة من موارد مالية كميزانية للانطلاق نحو الإعمار وإعادة البناء والصيانة وإنشاء المشروعات الجديدة.

ورحب المجتمعون، بقراري إنشاء جهاز تنمية وتطوير الجنوب ليكون اللبنة التي تنطلق منها المشروعات الجديدة بالمنطقة مع الأخذ في الاعتبار ما تقوم به الأجهزة التنفيذية والوزارات من مشروعات تشمل عدداً من المشروعات التنموية المهمة.

واتفق الحاضرون، على تشكيل لجنتين للمتابعة إحداهما تتولى متابعة مشروعات الأجهزة التنفيذية في المباني الإدارية والطرق والمواصلات والمرافق العامة والأخرى تتولى متابعة مشروعات الوزارات على أن يتم حصر هذه المشروعات وترتيب أولويات تنفيذها والمستهدف تنفيذه .

ويأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، للمنطقة الجنوبية وتنفيذا لما وجه به الدبيبة بشأن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل مختلف المشاريع المتوقفة ومتابعة تنفيذ القائم منها واقتراح المشروعات الجديدة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية في المرافق والاسكان والطرقات والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والبيئة كونها تمثل اهتمامات ومطالبة المنطقة الملحة، وفقا للبيان الصادر.