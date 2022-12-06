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القيب: قرار بحظر استخدام الورق المعنون في المراسلات الداخلية بين الإدارات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عمران القيب ” قرارا موجه ‘لى ” رؤساء الجامعات ، مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ، رئيس الأكاديمية الليبية ، مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة ، ومدراء الادارات والمكاتب ” بحظر استخدام الورق المعنون في المراسلات الداخلية بين الإدارات والاكتفاء باستعمال المذكرات الداخلية مكتوبة بخط يد واضح وممهورة بختم وتوقيع المرسل.

وعلّل القرار بأن الميزانية العامة تتكبد مبالغ كبيرة لا ضرورة لها في استهلاك هذا النوع من الورق وأحبار الطابعات في المراسلات الداخلية بين الإدارات .

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صحيفة الساعة 24

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