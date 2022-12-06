من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات..المشري يوجه رسالة إلى الدبيبة

العنوان – طرابلس

وجه رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” :”من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات”.

وأضاف رئيس المجلس في تغريدته :”ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي؛ رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف”.

من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات

ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي؛ رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف. — خالد المشري (@KhaledMeshri) December 5, 2022

ورجح الكثيرين أن هذ التغريدة هي رسالة للدبيبة ردًا على إصراره على رفض أية توجهات غير الانتخابات لتغيير السلطة التنفيذية.

وجرى خلال جلسة اليوم الإثنين للمجلس الاعلى للدولة الاتفاق على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.