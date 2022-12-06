الجويفي: الوزارة تتعامل مع جميع الأندية على حد سواء

العنوان – طرابلس

أكد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي أن الوزارة تتعامل مع جميع الأندية على حد سواء، وتحرص دائما على تقديم الدعم المادي والمعنوي

وأضاف الجويفي في لقاء جمعه مع رؤساء ومندوبي أندية الدرجة الأولى، أن الوزارة تسعى دائمًا لتهيئة جميع العوامل والظروف المناسبة من أجل إنجاح جميع مسابقاتنا الرياضية وتحقيق أهدافها المتمثلة في خلق مواهب بارزة تعزز صفوف منتخباتنا الوطنية في كل المحافل والمسابقات الدولية.

وطمأن الوزير رؤساء ومندوبي أندية الدرجة الأولى أن الوزارة باشرت في إتمام إجراءات الدعم المادي لجميع أندية مسابقة الدرجة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي المتمثل في الملابس ومعدات التدريب الرياضية لجميع الأندية.

وأكد الجويفي أن الوزارة تتكفل بتسديد مكافآت الحكام طيلة فترة مسابقة الموسم الرياضي 2022-2023، فضلا عن قيمة إيجار الملاعب المعتمدة التي ستتبارى عليها فرق الدرجة الأولى لهذه المسابقة.

ولفت إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها أمام جميع الأندية والمنتخبات والاتحادات الرياضية وكل الرياضيين والأبطال البارزين.