باتيلي يعقد حوارا رقميا مباشر مع الليبيين يوم 8 ديسمبر

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، إن رئيسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، سيعقد حوارا رقميا مباشرا مع الليبيين يوم 8 ديسمبر بشأن حقوق الإنسان في ليبيا.

وأوضحت البعثة في الدعوة التي نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الحوار الرقمي الذي سيعقده رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مع الليبيين يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر كل عام، ذلك رغبة في الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى أن يكونوا في الموعد المقرر يوم الخميس المقبل 8 ديسمبر الجاري للمشاركة في الحوار الرقمي المرتقب، الذي سبق للبعثة أن نوهت عنه يوم 27 نوفمبر الماضي.

وطالبت البعثة في 27 نوفمبر الليبيين الراغبين في المشاركة بالحوار الرقمي، بمتابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثة للتسجيل والمشاركة في الحوار الرقمي.