السفير الفرنسي: بحثتُ مع الدبيبة أهداف اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده في تونس

التقى السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بطرابلس.

وقال مهراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ومحادثات حول أعمال مجموعة 5+5 في مجال الأمن والدفاع”.

وأوضح السفير الفرنسي، أن محادثات مجموعة 5+5 ستعقد بتونس يوم 8 ديسمبر برئاسة فرنسا والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومناقشة المسار السياسي نحو الانتخابات”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أعلنت في وقت سابق، عن لقاء الدبيبة، السفير الفرنسي بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش”؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي.

بحث اللقاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المزمع عقده الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.

أكد الدبيبة، أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الإنتخابات باعتباره الخيار الوحيد للشعب الليبي، وفق قوله.

وفي ختام اللقاء، أشاد الدبيبة بانعقاد اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.