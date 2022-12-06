شرط وحيد لفتحي باشاغا مقابل ترك منصبه بالحكومة الموازية

قالت صحيفة اندبندنت عربية، إن البعثة الأممية برئاسة عبدالله باثيلي هي من تقود المسار الحالي لجمع الفرقاء الليبيين للتوافق على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وأضافت في تقرير لها، أن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وافق على ترك المنصب بشرط تنازل عبدالحميد الدبيبة وتسليم مهماته للحكومة الجديدة.

ونوهت بأن باثيلي ركز خلال جولته الإقليمية خلال الشهر الماضي التي شملت تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، على تنسيق الجهود الدولية لمساعدة الليبيين في التغلب على الأزمة السياسية ودعم خطته الجديدة لحلها.

ولفتت إلى أم المبعوث الأممي في ليبيا اقترح تشكيل لجنة حوار جديدة مكونة من 45 شخصية ليبية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الليبي الذي يرجى أن يقود إلى عملية انتخابية جديدة.