ميلوني تكشف عن أولويات حكومتها في ليبيا

قالت رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني إن من أولويات السياسة الخارجية لحكومتها هي “تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا”.

ونقل موقع “يورو اكتيف” الأوروبي، اليوم الاثنين، عن ميلوني قولها في خطابها الختامي للنسخة الثامنة لملتقى “حوارات المتوسط” السنوي في روما نهاية الأسبوع، إن منطقة البحر المتوسط منقسمة، لكنها توحد أيضًا الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مضيفة أن الاستقرار والأمن في هذه المنطقة هما “شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” للدول الأوروبية والأفارقة.

وتشمل أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي “الأكثر إلحاحًا” للحكومة الإيطالية «تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا”، ومن هنا وجهت الدعوة إلى “الفاعلين السياسيين الليبيين للالتزام بتزويد البلاد بمؤسسات قوية ومشروعة ديمقراطيًا”.