النيابة العامة تأمر بحبس المدير السابق لإدارة الخدمات الصحية بصرمان

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس المدير السابق لإدارة الخدمات الصحية بصرمان؛ لاختلاسه مئات الآلاف من أموال خدمات الرعاية الصحية.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية؛ استقصى واقعات الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة.

وأظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابه جرائم: الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية؛ ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات؛ وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

وتابع البيان:” أمرت النيابة العامة، ترتيباً على نتائج البحث، بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق .