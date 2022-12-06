الدبيبة يصدر قرارُا بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية

لعنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بشأن منح الإذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية

وأوضح الدبيبة في قراره أن الملاعب ستكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها بسعة 30 ألفًا و20 ألفًا و10 آلاف متفرج على الترتيب.

ومن جهت أكد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بضرورة الشروع والبدء الفوري في إعداد كافة الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرار.

وشدد الجويفي، على مكتب المشروعات بالوزارة بضرورة الشروع العاجل في تنفيذ حيثيات قرار رئيس الوزراء بتفاصيله والعمل بشكل فوري بشأن التعاقد مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في بناء الملاعب الرياضية الحديثة من أجل تنفيذ الملاعب الثلاثة.

وأعطى وزير الرياضة تعليماته بضرورة أن يكون تصميم هذه الملاعب على أحدث طراز ووفق المعايير الفنية المحددة من الفيفا.

واعتبر أن هذا القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء بالرياضة، وحرصه على النهوض بالبنى التحتية الرياضية في ليبيا وفق برنامج عودة الحياة، وأكد أن صدور القرار رقم 1000 يأتي استجابة سريعة من مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 بالكتاب الصادر من وزارة الرياضة رقم