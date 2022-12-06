المشري للدبيبة: من جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن “من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي”، فيما يبدو ردًا على التصريحات المتكررة لرئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، الذي يصر على رفض أية توجهات غير الانتخابات لتغيير السلطة التنفيذية.

جاء تصريح المشري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الإثنين، عقب الجلسة الثانية والثمانين للمجلس، بمقره في طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأنه جرى الاتفاق خلال الجلسة على “الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية”.