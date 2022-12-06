البيوضي: “الدبيبة” يعد ب4 ملاعب وهو لم يوفر الكتاب المدرسي في بعض المناهج

انتقد المرشح الرئاسي ” سليمان البيوضي ” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة “، في تعهده بإنشاء ملاعب، رغم أنه لم يتمكن من توفير احتياجات المواطن الأساسية.

وقال البيوضي في تدوينة له على صفحته على فيسبوك: “الدبيبة يعد ب4 ملاعب وهو لم يوفر الكتاب المدرسي في بعض المناهج حتى الآن، ويدفع مرتبات شهر أكتوبر في ديسمبر، ونقض عهده في صيانة ملعب 11يونيو في طرابلس ولم ينجزه بعد سنة من بدأ الصيانة،

وأضاف البيوضي أن الدبيبة لم يوفر القروض للشباب و التي وعد بها، منحة الأبناء والزوجة يشوبها فساد، مليار الحصر لعقود الزواج لا يزال آلاف الشباب بانتظاره وغيرها من الوعود الوهمية،

متابعا، ومع ذلك يريد 30 سنة في السلطة ، الرجل بفشله الكبير وتفاقم الوضع الكارثي من الواضح انه لا يسعى لتفقير ليبيا فقط بل يصر على إعادتها للعصر الحجري”.