المحجوب: الزيارات التي أجراها حفتر أوضحت الزخم الشعبي لتأييد قواتنا المسلحة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، خالد المحجوب، أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزيارات الكثيرة التي أجراها خليفة حفتر، أوضحت الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية.

وتابع أن المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، غير منضبطة وتتبع الدولة بشكل صوري، خاصة وأنهم غير متدربين.

وأكمل: اشترطنا ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص، للانضمام عسكريًا للجيش اليبي، بعد تلقي التدريبات والتأهيل.

ونوه بأن قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة، أبرزها الاستطلاع الجوي ووجود دوريات أرضية.