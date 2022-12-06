أوحيدة: نستطيع إغلاق النفط لحين تقسيمه بطريقة عادلة

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:” نمثل ثلثي ليبيا ولدينا قوة أمنية ونستطيع إغلاق النفط لحين تقسيمه بطريقة عادلة”.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات متلفزة:” لا أدري ما الذي يؤخرنا عن هذا الأمر وإلا فلننظر الطوفان، وأقفلنا النفط قبل ذلك لتكون هناك عدالة في توزيع الثروة فضحكوا علينا ولم يحدث هذا”.

ولفت إلى أنه حدث اتفاق لتغيير رئيس المؤسسة فقط واستمر الأمر على ما هو عليه، والآن يتم إنتاج النفط ليصرفه الدبيبة والكبير كما يحلو لهما.

وتابع:” إما أن ننتظر ونركض وراء تركيا ومختطفي الدولة في طرابلس إلى ما لا نهاية، وإما نضع حلاً لذلك”.

واستطرد:” نستطيع أن نتفق على قاعدة دستورية ولدينا دستور 1951 نعدل فيه كما نشاء”.

واختتم:” يمكننا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المنطقة الشرقية”، على حد قوله.