البيوضي: الدبيبة بفشله الكبير يريد 30 سنة في السلطة لإعادة ليبيا للعصر الحجري

هاجم المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، رئيس الحكومة منتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة، بسبب وعوده التي وصفها بـ”الوهمية”، واتهمه بالسعي لـ”تفقير ليبيا”، قائلا إنه يعد بـ4 ملاعب وهو لم يوفر الكتاب المدرسي في بعض المناهج حتى الآن، ويدفع مرتبات شهر أكتوبر في ديسمبر، ونقض عهده في صيانة ملعب 11 يونيو في طرابلس ولم ينجزه بعد سنة من بدء الصيانة.

وتابع خلال منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، بأن الدبيبة لم يوفر القروض للشباب التي وعد بها، ومنحة الأبناء والزوجة يشوبها فساد، مليار الحصر لعقود الزواج لا يزال آلاف الشباب بانتظاره، مضيفا “مع ذلك يريد الرجل 30 سنة في السلطة بفشله الكبير وتفاقم الوضع الكارثي من الواضح أنه لا يسعى لتفقير ليبيا فقط بل يصر على إعادتها للعصر الحجري”.