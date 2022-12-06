بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر على أغلب المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذه الليلة على بعض مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

. حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على أقصى المناطق الغربية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على (سرت والمناطق المجاورة لها).

. الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-24)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

▪️ حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق بنغازي والخليج.

▪️ الرياح: جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

▪️ درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 25)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

▪️ حالة السماء: صافية إلى قلية السحب.

▪️ الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

▪️ درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

▪️ حالة السماء: صافية.

▪️ الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

▪️ درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-27)مْ.

مدينة طرابلس

▪️ غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

▪️ شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:56)