البعثة الأممية: باتيلي سيستمع لأراء الليبيين حول حقوق الإنسان

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي سيعقد حوارًا رقميًا مباشرًا مع الليبيين يوم 8 ديسمبر المُقبل حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.

وأضافت البعثة، عبر حسابها على “فيسبوك” أنه سيتم تجميع النقاط التي يطرحها المشاركون لعرضها على الحكومة وصانعي السياسات الآخرين، والمجتمع الدولي.

وأكدت البعثة الأممية، إن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر كل عام.

وأعربت البعثة الأممية، عن رغبتها في الاستماع لأراء وأفكار الليبيين حول تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا.