مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

دعت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا والتي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

ورحبت مؤسسة النفط بالشركات لاستئناف كافة عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية التابعة للدولة الليبية.

وبينت مؤسسة النفط أن هذه الدعوة تأتي في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة بمكان العمل فيها في الماضي القريب والتي يتواجد بها الآن عدد كبير من الشركات الخدمية العالمية.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز.

ودعا مجلس الوزراء في بيان له الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لها وتوفير بيئة عمل آمن لها.