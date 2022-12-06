الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 29 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء المستقرة على معظم المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة الليلة على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 22 و29 درجة مئوية على جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة على أقصى المناطق الغربية، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غداً على سرت والمناطق المجاورة لها.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غداً على مناطق بنغازي والخليج.

والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى قلية السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية.