مالية الدبيبة: إنفاق النواب والدولة والرئاسي و”الوزراء” بلغ 3.5 مليار دينار خلال 11 شهرا

كشفت وزارة المالية بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، في تقرير الإفصاح والشفافية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2022، أن حجم إنفاق مجلس النواب بلغ مليار و40 مليون دينار، منها 779.6 مليون دينار للمرتبات، و‏تحصل على سلفة مالية قدرها‎ ‎‏65 مليون وميزانية مصروفات ‏قدرها 196 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق مجلس الدولة الاستشاري 42 مليون دينار، منها15.1 مليون دينار للمرتبات، وميزانية مصروفات قدرها‎ ‎‏ 26.7 مليون دينار.‏

وأوضح التقرير أن‏ إنفاق مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغ مليار و700 مليون دينار، منها 983 ‏مليون دينار للمرتبات، وتحصل على ميزانية مصروفات قدرها‎ ‎‏ 709 مليون دينار، كما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي 688 مليون دينار، منها 581.6 مليون دينار للمرتبات، و‏تحصل على ميزانية مصروفات 106.6 مليون دينار،‏ فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامة 93 مليارا و729 مليون دينار، و‏بلغ الإنفاق العام 88 مليارا و887 مليون دينار، بفائض يقارب 5 مليارات دينار.