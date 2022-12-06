مالية الدبيبة: إنفاق النواب والدولة والرئاسي و”الوزراء” بلغ 3.5 مليار دينار خلال 11 شهرا

كشفت وزارة المالية بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، في تقرير الإفصاح والشفافية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2022، أن حجم إنفاق مجلس النواب بلغ مليار و40 مليون دينار، منها 779.6 مليون دينار للمرتبات، وتحصل على سلفة مالية قدرها 65 مليون وميزانية مصروفات قدرها 196 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق مجلس الدولة الاستشاري 42 مليون دينار، منها15.1 مليون دينار للمرتبات، وميزانية مصروفات قدرها 26.7 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن إنفاق مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغ مليار و700 مليون دينار، منها 983 مليون دينار للمرتبات، وتحصل على ميزانية مصروفات قدرها 709 مليون دينار، كما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي 688 مليون دينار، منها 581.6 مليون دينار للمرتبات، وتحصل على ميزانية مصروفات 106.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامة 93 مليارا و729 مليون دينار، وبلغ الإنفاق العام 88 مليارا و887 مليون دينار، بفائض يقارب 5 مليارات دينار.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك