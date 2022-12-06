حبس مسؤول صحي في صرمان بتهمة الاستيلاء على أموال مخصصة للخدمات الصحية

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة، بحبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية في مدينة صرمان، بتهمة الاستيلاء على أموال مخصصة لتمويل خدمات الرعاية الصحية.

وقال، مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية؛ استقصى واقعات الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة؛ فأظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابه على عدة جرائم.

وأضاف، أن الجرائم، تمثلت في الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية؛ ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح، أن الجرائم تمثلت أيضًا في تمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

وقال، مكتب النائب العام، إنه “ترتيبًا على نتائج البحث أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق”.