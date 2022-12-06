الدرسي: حكومة الدبيبة أنفقت 300 مليار في أمور لا تمت للمواطن بصلة

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية زادت المُعاناة الاقتصادية بإنفاقها 300 مليار دينار في أمور لا تمت بصلة للمواطن الليبي”، مضيفًا أنه “آن الأوان لرحيلها”.

وقال الدرسي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، إن “تدخل الدبيبة منع اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري”، مردفًا “لأننا نعلم جميعًا أن اتفاق مجلسي النواب والدولة يعني ضمنيًا انتهاء حكومة الدبيبة”.

وأضاف أن “حكومة الوحدة ليس لها من ذلك إلا الاسم فقط، فهي زادت الشرخ الاجتماعي والمعاناة الاقتصادية على كاهل المواطن الليبي”.

وأشار إلى أنه “بعد اتفاق الصخيرات في 2015، أصبح هناك سلطات في ليبيا مُعترف بها دوليًا، وهما مجلسي النواب والدولة”.

وأوضح أن “أزمات الكهرباء لا تزال متكررة، وأزمات المرتبات والمشاكل اليومية لا تزال متفاقمة”.