مشيرب: الشعب مُدمن على الطغاة وأخطأنا في تحريره

زعم عبد الرزاق مشيرب خطيب مسجد بن نابي في طرابلس، أن الشعب مُدمن على الطغاة، مشيرا إلى أنهم أخطأوا في تحريره، على حد قوله.

وقال مشيرب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الخطأ الذي ارتكبناه واكتشفنا خطأنا وسذاجتنا مؤخرا؛ حين اعتقدنا أن الشعوب مكبلة بالطغاة فإذا ما أزلنا هؤلاء الطغاة انطلقت الشعوب نحو القمة والإبداع والتحضر”، وفقا لوصفه.

وأضاف “لكن اكتشفنا أن الشعوب قد أدمنت على طغاتها وكلما هلك طاغ صنعت غيره ولو كان من الصديد، مثل هذه الشعوب لا تحتاج إلى ثورات لتحريرها بل إلى دواء وعلاج يشفيها”، بحسب تعبيره.