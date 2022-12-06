النيابة العامة: حبس مدير سابق بإدارة الخدمات الصحية صرمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2022

أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق بإدارة الخدمات الصحية صرمان بتهمة الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية؛ استقصى واقعات الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة؛ فأظْهَرَ التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابه جرائم: الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية؛ ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات؛ وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية..

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه ترتيباً على نتائج البحث أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق .