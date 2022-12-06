الارصاد: طقس دافئ ومستقر وتكاثر للسحب وامطار الليلة بهذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 06/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى مستقر على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة نهارا تميل للدفئ وتتراوح ما بين (22 – 28)مْ. ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق اقصى الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة. ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق (سرت – مناطق الخليج – وبنغازي ) . والله اعــــــــــــــلم.

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