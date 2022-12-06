الأعلى للدولة باشر في فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية

أخبارليبيا24- خاص

قالت مقرر لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة، اليوم الثلاثاء، إنهم باشرو في عملية فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وأوضحت كوكلة في تصريح ل”أخبارليبيا24″ أنهم استقبلو 406 ملف من المتقدمين، مقسمة على المناصب السيادية المخصصة للمجلس الأعلى للدولة.

وأفادت أن المناصب هي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد المترشحين 5 ، ورئيس ديوان المحاسبة عدد المترشحين 13، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات العدد 7، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 29 مترشح، وكيل هيئة الرقابة الإدارية 50، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 133، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للإنتخابات 65، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 44.

وأضافت عضو المجلس، أنه تم فرز ملفات المترشحين لمنصب الرقابة الإدارية، المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف الفرز لباقي المناصب، وستحال الملفات المجازة إلى المجلس الأعلى للدولة لاختيار وتسمية المترشحين في جلسة معلنة.