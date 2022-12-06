روفينيتي: يجب أن تكون هناك حكومة واحدة تمثل كل الليبيين للذهاب إلى الانتخابات

قال الباحث في العلاقات الدولية دانييلي روفينيتي إن الأمم المتحدة بإمكانها حل الأزمة الليبية ، معتبرًا أن الأخيرة بحاجة إلى دعوة مجلس الدولة الاستشاري للتوصل لاتفاق يشمل كل الأطراف في ليبيا.

روفينيتي وخلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي يبث على قناة “الغد”، رأى أنه يجب أن تكون هناك حكومة واحدة تمثل كل الليبيين للذهاب إلى خطوة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

وأوضح روفينيتي أن جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تتركز على إيجاد اتفاق مع الأطراف للتوصل إلى حكومة انتقالية للذهاب نحو الانتخابات.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن الوضع في ليبيا متأزم للغاية، وعلى الليبيين أن يجدوا حلال داخليًا برعاية أممية.