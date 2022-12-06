كوكلة لـ “ليبيا الحدث”: صوت مجلس الدولة على مسار الخطوط المتوازية للاتفاق مع مجلس النواب

قالت مقرر لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة، اليوم الثلاثاء، إنهم باشروا في عملية فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وأوضحت كوكلة في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أنهم استقبلوا 406 ملف من المتقدمين، مقسمة على المناصب السيادية المخصصة للمجلس الأعلى للدولة.

وأفادت أن المناصب هي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد المترشحين 5 ، ورئيس ديوان المحاسبة عدد المترشحين 13، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات العدد 7، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 29 مترشح، وكيل هيئة الرقابة الإدارية 50، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 133، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات 65، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 44.

وأضافت، أنه “تم فرز ملفات المترشحين لمنصب الرقابة الإدارية، المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة”، مشيرةً إلى أنه سيتم استئناف الفرز لباقي المناصب، وستحال الملفات المجازة إلى المجلس الأعلى للدولة لاختيار وتسمية المترشحين في جلسة معلنة.

وقالت كوكلة، إن “المجلس ناقش خلال جلسة رسمية في طرابلس أحد البنود الثلاثة للجلسة”.

وأضافت كوكلة أن “بنود الجلسة التي عقدت الإثنين الأول كان المقترح المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس بشأن وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب”.

وأوضحت عضو المجلس أن “البند الثاني، بخصوص استعراض ومناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، والبند الثالث تمثل في مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”.

وأضافت كوكلة، أنه “تمت مناقشة البند الأول فقط من جدول الأعمال، حيث قدم 50 عضواً مقترح لمكتب رئاسة المجلس بوضع التراتبية كأساس للتفاوض مع مجلس النواب واعتمادها وعرضها للتصويت كمطلب رسمي للجلسة”.

وأفادت أنه “تم التأكيد على دعم التوافق الليبي وقطع الطريق على التدخل الخارجي، من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت”.

وذكرت عضو المجلس، أنه “من خلال إجراء الانتخابات يمكننا تجديد الشريعة وترسيخ المسار الديمقراطي بالتداول السلمي على السلطة”.

وأشارت كوكلة إلى أن “المقترح كان يبدأ بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما، ومن ثم التوافق مع مجلس النواب على قانون الانتخابات وموعدها”.

وتابعت: ”من ثم التوافق مع مجلس النواب على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرامج تلتزم بما ورد بالأزمنة الانتخابية المحددة بالأساس الدستوري، ومن ثم التوافق مع مجلس النواب على المناصب السيادية”.

واستطردت كوكلة: ”لكن هذا المقترح أسقط بسبب التصويت، وتم الاتفاق على الذهاب نحو مسار خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية وآلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، بالإضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية”.