البركي: الأهم من الانتخابات هو ضمان قبول نتائجها

أكد عبد الرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، أن الأزمة الليبية “أعمق وأخطر من عدم وجود انتخابات”.

وقال البركي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الانتخابات في قاموس متصدري المشهد السياسي الليبي هي مجرد توظيف للمصطلح في التصريحات الإعلامية”.

وتابع؛ “فهؤلاء لا يعرفون شيئا على حقيقته أكثر من معرفتهم لعدم قيام الانتخابات، وذلك لغياب شروطها ومناخها؛ ولتعارضها مع مصالحهم ومطامعهم السلطوية”.

وعقب موضحًا؛ “شخصيا أسعى أن أرى وأشارك في العرس الانتخابي”، مردفًا “لكن قبل ذلك علينا أن نكون في مستوى هذا الاستحقاق قانونيا وأمنيا وثقافيا”.

وأشار البركي، إلى أن “الانتخابات ليست هبة من أحد إنما هي حق ينبغي أن نمارسه بكل مسؤولية ووعي، ونعمل جميعا أن نصنعه بإرادتنا، وأدواتنا الممكنة”، موضحًا؛ “فالأهم من الانتخابات هو ضمان قبول نتائجها”.