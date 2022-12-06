استقرار حالة الطقس مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الشمال الغربي

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تبقى حالة الطقس مستقرة على أغلب المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذه الليلة على بعض مناطق الشمال الغربي، وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على سرت والمناطق المجاورة لها، وحتى بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و28 درجة مئوية.

والرياح بشمال غرب ليبيا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. وفي الشمال الشرقي جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الرياح بجنوب غرب ليبيا جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبالجنوب الشرقي جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.